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В Минобороны России заявили об уничтожении 321 украинского беспилотника

10:51 30.03.2022
Также ВС РФ уничтожили 1752 танка и других боевых бронированных машин.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России
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С начала спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ уничтожили 321 украинский беспилотник, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 321 беспилотный летательный аппарат, 1752 танка и других боевых бронированных машин, 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1640 единиц специальной военной автомобильной техники», - сказал он.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения украинского беспилотника UJ-22 Airborne. Такой дрон способен нести мины калибра 82 миллиметра.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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