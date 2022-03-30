Армия В Минобороны России заявили об уничтожении 321 украинского беспилотника Также ВС РФ уничтожили 1752 танка и других боевых бронированных машин. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: С начала спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ уничтожили 321 украинский беспилотник, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 321 беспилотный летательный аппарат, 1752 танка и других боевых бронированных машин, 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1640 единиц специальной военной автомобильной техники», - сказал он. Ранее были опубликованы кадры уничтожения украинского беспилотника UJ-22 Airborne. Такой дрон способен нести мины калибра 82 миллиметра. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика