Оперативно-тактическая авиация и ракетчики ВС РФ поразили 64 военных объекта Украины за день

Сообщается, что поражено четыре пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березниговатое Николаевской области.

© Фото: Минобороны России

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о новых результатах специальной военной операции России на территории Украины. Так, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками на территории страны были поражены 64 военных объекта.

Среди них отмечены четыре пункта управления в районе населенного пункта Березниговатое Николаевской области. Там же был поражен штаб украинских сил специальных операций.

ВС России нанесли удар по трем зенитным ракетным комплексам (ЗРК), один из которых С-300, в районе города Малин Житомирской области, а также по двум «Бук-М1» в районах Угледара и Славянска.

Минобороны сообщило об уничтожении трех установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), двух артиллерийских батарей и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов ВСУ.

Также в Минобороны информировали, что силами ПВО ВКС России уничтожено 10 украинских беспилотников.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов