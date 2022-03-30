Армия В Минобороны России сообщили о сбитом украинском Су-24 под Ровно Бомбардировщик сбили в районе населенного пункта Тумень вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: Вооруженные Силы России продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск. В районе населенного пункта Тумень в Ровенской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 военно-воздушных сил Украины. Также, по данным Министерства обороны России, комплексом «Искандер» уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка в Донецкой области. В течение дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками РФ поражены 64 военных объекта Украины. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика