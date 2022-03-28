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«Не задумывались о последствиях»: британский эксперт признал обратное действие санкций против РФ

Марина Крижановская
06:21 28.03.2022
Он также отметил, что «в результате начнет расти давление на правительства в первую очередь западных стран».
«Не задумывались о последствиях»: британский эксперт признал обратное действие санкций против РФ
© Фото: ALEXANDRE LALLEMAND, Unsplash
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Санкции, введенные против России, в конечном итоге больно отражаются на европейских странах, в частности, Великобритании. Европа не задумывалась о последствиях для себя, вводя ограничения. Об этом заявил политический обозреватель Энтони Уэббер.

В настоящее время ограничения, применяемые к России, отражаются на европейцах. Как считает эксперт, ожидается рост давления на правительства западноевропейских государств.

«Разумеется, в ряде государств Европы это привело к протестам. Думаю, в результате начнет расти давление на правительства в первую очередь западных стран. Ведь очевидно, что их население не может выдержать такой серьезный рост повседневных расходов», - рассказал RT обозреватель.

Он обратил внимание, что власти Великобритании «даже не задумывались о последствиях» антироссийских санкций. Также обозреватель добавил, что сейчас для стран Европы важно изменение своей политики и того, что в итоге они «вводят санкции против самих себя».

«Дело в том, что когда страны, в частности Великобритания, стали вводить санкции против России, власти даже не задумывались о последствиях подобных санкций для самой Великобритании. Это касается и прочих европейских стран», - сообщил Уэббер.

Немногим ранее Япония расширила санкции и запретила экспорт предметов роскоши в Россию. Также сообщалось, что США могут ввести санкции против российских компаний, поставляющих товары и услуги для военных и разведывательных служб РФ.

Ожидается, что под ограничения попадут компании «Серния Инжиниринг», «Сертал», а также связанные с ними юридические лица. Власти США считают эти две компании «ключевыми звеньями в поставках вооружений для российских спецслужб».

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