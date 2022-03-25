Япония расширила санкции и запретила экспорт предметов роскоши в РФ
Ограничения вводятся в связи с проводимой Россией на Украине специальной военной операцией.
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Япония расширила санкционный список в отношении России, включив в него новые персональные рестрикции, а также ограничения в области экспорта. Об этом сообщает МИД страны.
Санкции вводятся в связи с проводимой Россией на Украине специальной военной операцией.
Так, в санкционный перечень включены еще 25 граждан России, в том числе глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, родственники чиновников и бизнесменов. Ограничения также распространили на 81 организацию, включая судостроительные компании.
Япония также запретит экспорт предметов роскоши в Россию, уточняет ТАСС.
Ранее власти Великобритании ввели новые санкции против российских граждан, банков и компаний. В общей сложности в «черный список» вошли 59 физических и юридических лиц.