WSJ: США готовят санкции против связанных с военными поставками компаний РФ

Под ограничения попадут компании «Серния Инжиниринг», «Сертал», а также связанные с ними юридические лица, пишет издание.

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США на следующей неделе могут ввести санкции против российских компаний, поставляющих товары и услуги для военных и разведывательных служб РФ. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Ожидается, что под ограничения попадут компании «Серния Инжиниринг», «Сертал», а также связанные с ними юридические лица. Власти Штатов считают эти две компании «ключевыми звеньями в поставках вооружений для российских спецслужб», указывает издание.

Уточняется также, что большинство связанных с этими компаниями юрлиц ранее уже были включены в список американского Министерства торговли, им запрещен экспорт «чувствительных технологий».

Под санкции, как пишет WSJ, могут попасть и ряд технологических предприятий, оказывающих правительству России поддержку в ходе спецоперации на Украине. Среди них: АО «НИИ Вектор», крупнейший российский производитель микросхем АО «Микрон» и «Т-Платформа», разрабатывающая суперкомпьютеры.

Новые санкции дополнят перечень уже введенных США, с этими компаниями будет запрещено проводить финансовые операции уточняет РИА Новости.

Ранее санкционный список в отношении РФ расширила Япония. Под ограничения попали еще 25 российских граждан и 81 организация.