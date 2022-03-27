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Захарова назвала биологические лаборатории США на Украине «дьявольским планом»

Анна Назайкина
12:47 27.03.2022
По ее словам, в настоящий момент в общей картине замыслов Пентагона остается множество пропусков, которые еще нужно заполнить.
Захарова назвала биологические лаборатории США на Украине «дьявольским планом»
© Фото: ТРК "Звезда"
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Военно-биологическая деятельность Соединенных Штатов на Украине является «поистине дьявольским планом». Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России.

По ее словам, в настоящий момент в этой общей картине замыслов Пентагона остается множество пропусков, которые еще нужно заполнить.

«Открытые источники, а также слитые в Интернет документы (в т.ч. через «Викиликс»), дают примерное представление о степени вовлеченности политических элит США в военно-биологическою активность на Украине... Слишком много лакун в этом поистине дьявольском плане, которые только предстоит заполнить», - написала она в своем Telegram-канале.

Затем дипломат привела собранный из открытых источников список, который, по словам дипломата, является «попыткой хронологической реконструкции этого вовлечения» США.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало документы о военно-биологической деятельности Штатов на Украине. По данным МО, к финансированию биолабораторий на Украине был причастен инвестиционный фонд Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена.

Впоследствии издания New York Post и Daily Mail подтвердили причастность Хантера к военно-биологической деятельности Пентагона на Украине. Еще в 2020 году в распоряжение этих двух СМИ попали электронные письма, обнаруженные в ноутбуке сына американского лидера.

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