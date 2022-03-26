Биолаборатории на Украине финансировала структура, которая связана с фирмой сына Хантера Байдена.

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New York Post и Daily Mail подтвердили причастность Хантера Байдена к военно-биологической деятельности США на Украине. Еще в 2020 году в распоряжение этих двух изданий попали электронные письма, найденные в ноутбуке сына нынешнего американского президента.

Хантер руководил фирмой Rosemont Seneca Technology Partners, которая была финансовым спонсором Metabiota - фирмы по отслеживанию пандемии. При этом Metabiota являлась субподрядчиком компании Black & Veatch, одного из ключевых партнеров Пентагона в сфере биологической безопасности. Именно Black & Veatch было поручено строительство биолаборатории в Одессе.

Как показывают электронные письма, Хантер представил фирму Metabiota официальным лицам украинской газовой компании Burisma, членом правления которой он был, как участника проекта по созданию биологических лабораторий на территории Украины.

Ранее в Минобороны России сообщили, что лаборатории на Украине по разработке биооружия финансировались Rosemont Seneca Technology Partners, а Metabiota и Black & Veatch является одним из основных поставщиков оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру.