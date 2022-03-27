СМИ: в ноутбуке сына Байдена нашли шифры Пентагона

Сейчас в Минобороны США выясняют, откуда у Байдена-младшего доступ к секретной информации и с кем он мог им поделиться.

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Сын президента США Хантер Байден хранил на своем ноутбуке конфиденциальную информацию, а именно засекреченные коды и шифры для доступа к закрытой информации Пентагона. Об этом сообщает издание CDMedia.

Как выяснилось, уникальные коды хранились в личном ноутбуке сына 46-го главы Белого дома со времени его службы в качестве офицера по связям с общественностью в ВМС США, откуда он был со скандалом уволен. Издание пишет, что несколько ключей шифрования Минобороны имеют срок годности более 20 лет.

«Корневые сертификаты, обнаруженные на ноутбуке Хантера Байдена, могут быть связаны с его работой в качестве офицера по связям с общественностью в ВМС США, откуда он был уволен за употребление наркотиков. В любом случае, сертификаты должны были быть стерты с его личного устройства в соответствии с процедурой. Если сертификаты будут загружены позже другим лицом, то это будет нарушением процедуры и возможной уязвимостью», - цитирует издание заявление собственных источников в Минобороны США.

В настоящий момент расследованием инцидента занимается специально созданная комиссия, членам которой предстоит выяснить, почему Байден-младший имел в распоряжении большое количество кодов для доступа к секретной информации, кто ему их предоставил, давал ли он их кому-либо и почему коды имеют необычайно длительный срок действия.