The Times назвала слова Байдена о Путине одной из крупнейших ошибок в его карьере

Прозвучавшие в Варшаве слова Байдена могут опять запустить дискуссию о психическом здоровье главы Белого дома, полагает издание.

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Высказывания президента США Джозефа Байдена о российском лидере Владимире Путине могут стать самой крупной ошибкой главы Белого дома за всю политическую карьеру. Как сообщает газета The Times, подобные слова на фоне частых фактологических ошибок могут вновь запустить в Штатах дискуссию о состоянии психического здоровья американского лидера.

Газета также пишет, что слова Байдена о «смене власти в РФ» могут разрушить «работу по объединению европейских союзников против России».

В конце европейского турне Байден выступил перед прессой в столице Польши. Речь главы Белого дома изобиловала ничем не подкрепленными обвинениями в адрес официальной Москвы из-за ситуации на Украине. В частности, президент США заявил, что Путин «не может оставаться у власти». В Вашингтоне позже объяснили, что Байден не имел в виду смену власти в России. В Кремле заявили, что подобные высказывания президента США вызывают тревогу.