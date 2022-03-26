Байден заявил, что доллар стоит двести рублей

Между тем, курс американского доллара к концу недели опустился на Московской бирже до 96 рублей.

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Президент США Джо Байден заявил, что за один доллар в России дают 200 рублей. Очередную оговорку глава Белого дома допустил во время выступления в Варшаве по итогам переговоров с польским президентом Анджеем Дудой.

«В результате наших беспрецедентных санкций рубль почти немедленно превратился в щебень. Российская экономика - и это правда, между прочим, предлагает один американский доллар за 200 российских рублей», - приводит РИА Новости заявление Байдена.

Тем не менее, реальность такова, что последнюю неделю российская национальная валюта все время укрепляется по отношению к доллару и евро. К концу рабочей пятидневки курс американской валюты опустился на Московской бирже до 96 рублей.

США и другие страны коллективного Запада ввели в отношении России экономические санкции после объявления Москвой специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Под ограничения попали крупнейшие банки страны, госкомпании, отдельные физические лица и целые отрасли экономики. В ряде случаев Москва ответила зеркально. Ранее стало известно, что глава государства Владимир Путин подписал ряд законов для поддержки национальной экономики, граждан и предпринимателей.