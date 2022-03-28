Песков заявил, что новые слова Байдена о Путине вызывают тревогу

© Фото: imago-images.de, Globallookpress

Заявления президента США Джозефа Байдена о российском лидере Владимире Путине, прозвучавшие в Варшаве, вызывают в Кремле тревогу. Дальнейшие слова главы Белого дома планируется внимательно отслеживать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это заявление, которое, безусловно, вызывает тревогу. Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США. Мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше», - заявил Песков журналистам.

В конце европейского турне Байден выступил перед прессой в столице Польши. Речь главы Белого дома изобиловала ничем не подкрепленными обвинениями в адрес официальной Москвы из-за ситуации на Украине. В частности, президент США заявил, что Путин «не может оставаться у власти». В Вашингтоне позже объяснили, что Байден не имел в виду смену власти в России.