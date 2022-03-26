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Белый дом оправдался за высказывание Байдена о Путине

Ян Брацкий
22:10 26.03.2022
Выступая в Варшаве президент США Джо Байден допустил в своей речи массу обвинений в адрес России из-за ситуации на Украине.
Белый дом оправдался за высказывание Байдена о Путине
© Фото: Michael Reynolds - Pool, Cnp, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Белый дом поспешил прояснить слова президента США, заявившего в Варшаве, что российский президент Владимир Путин «не может оставаться у власти». В Вашингтоне объяснили, что Байден не имел в виду смену власти в России.

«Точка зрения президента заключалась в том, что Владимиру Путину нельзя позволить использовать силу в отношении соседей или региона. Он не имел в виду власть Путина в России или смену режима», - приводит РИА Новости слова представителя Белого дома.

В завершении двухдневного европейского турне, Джо Байден выступил перед прессой в столице Польши. Речь главы Белого дома изобиловала ничем не подкрепленными обвинениями в адрес официальной Москвы из-за ситуации на Украине. Рассуждая о последствиях американских санкций, Байден заявил, что за один доллар в России дают двести рублей, что также не соответствует действительности.

Днем ранее Байден еще раз оговорился, уже перед военнослужащими США, которым он намекнул на возможную отправку их на Украину.  

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Ранее президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской Народных республик. Главная цель операции, подчеркнули в Кремле, не оккупация Украины, а ее полная демилитаризация и денацификация.

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