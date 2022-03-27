Трамп обвинил Байдена в «убийстве американской мечты»

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Нынешняя администрация Белого дома виновна в высокой инфляции в Соединенных Штатах, резком росте цен на бензин и, наконец, в «убийстве американской мечты». Такое мнение высказал бывший американский президент Дональд Трамп.

«Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев. За год он убил американскую мечту», - заявил политик, выступая перед своими сторонниками в городе Коммерсе.

Свое критическое отношение к действующей администрации Белого дома Трамп высказывает уже не впервые. Например, ранее он заявлял, что Соединенные Штаты перестали уважать в мире, и виноваты в этом, по мнению экс-президента, «некомпетентные люди», которые в настоящий момент руководят страной.

Свои политические провалы признает и сам действующий президент США Джо Байден. Так, ранее он сообщил, что из-за действий санкционной направленности, которые Белый дом и его союзники производят в отношении России, Америка и Европа в скором времени могут столкнуться с продовольственным кризисом.

Ранее сообщалось, что Джо Байден встретился в Варшаве с главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой и украинским министром обороны Алексеем Резниковым.