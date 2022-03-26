Байден в Варшаве проводит встречу с главами МИД и Минобороны Украины

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Президент США Джо Байден встретился в Варшаве с главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым.

Напомним, глава Белого дома находится в Польше с двухдневным визитом, накануне он прибыл в город Жешув. Этот населенный пункт находится в 100 километрах от польско-украинской границы. До этого Байден принимал участие во внеочередном заседании саммита НАТО, группы G7 и Европейского совета. В первый день своего польского турне Джо Байден провел встречу с президентом Анджеем Дудой.

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию, целью которой является защита мирного населения Донбасса.