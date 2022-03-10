Трамп заявил об отсутствии уважения к США в мире

Соединенные Штаты перестали уважать в мире. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп.

Политик также заявил, что страной в настоящий момент руководят «некомпетентные люди». Он при этом добавил, что отсутствие уважения к США может стать причиной начала Третьей мировой войны.

«Шанс Третьей мировой войны существует, и это потому, что нашу страну больше не уважают», - приводит РИА Новости слова экс-лидера США.

Кроме того, Трамп предостерег, что если Третья мировая война начнется, то в ходе нее может быть применено ядерное оружие.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Европа «использует» США в вопросе запрета на импорт энергоресурсов из России. По словам бывшего президента, большинство европейских государств не станут следовать за Соединенными Штатами в бойкотировании российских нефти и газа.