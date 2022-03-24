Байден назвал реальной угрозой нехватку продовольствия из-за ситуации на Украине

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Нехватка продовольствия может стать ценой, которую придется заплатить за санкции против России на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом на пресс-конференции после саммита G7 и НАТО заявил американский президент Джо Байден.

«Что касается нехватки продовольствия, то мы говорили об этом. Это реально. Цена санкций ложится не только на Россию, но и на многие другие страны, включая европейские и нашу страну», - цитирует его ТАСС.

По словам Байдена, РФ и Украина, если говорить, например, о пшенице, были «житницами Европы». При этом глава США отметил, что Штаты являются третей страной по производству этой культуры, крупным производителем также является Канада.

«Мы говорили (в рамках саммита G7. - Прим.ред.) о том, как увеличить и быстрее распределять продовольствие, чтобы не допустить его нехватки», - подчеркнул президент.

Байден добавил, что также обсуждался призыв ко всему европейским странам снять ограничения на экспорт продовольствия.

Ранее эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в разговоре со «Звездой» выразил мнение, что в Европе может наблюдаться серьезное падение урожая из-за запрета экспорта российских удобрений, и, как следствие, проблемы с едой. Днем ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности введения в стране продуктовых чеков для наиболее нуждающихся семей на фоне роста цен на еду.