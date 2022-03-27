«Режим отмены»: как Запад пытается вычеркнуть Россию из «цивилизованного мира»

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На этой неделе исполнился месяц с начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Основные задачи первого этапа операции успешно выполнены, а движение вперед идет четко по плану. В Минобороны РФ на этой неделе подробно рассказали о том, где и какие города находятся под полным контролем российской армии и какой невосполнимый урон нанесен ВСУ.

Территория Украины постепенно превращается в поле битвы между Россией и Западом, на котором используются все возможные, и, казалось бы, до сегодняшнего дня, невозможные средства. Война России объявлена по всем фронтам - наука, образование, искусство и культура. Как сказал президент России, нам включили «режим отмены».

«Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией... Об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств и при полном попустительстве, а иногда и с поощрения правящих элит. Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры… Из афиш вымарывают композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии», - напомнил Владимир Путин.

Все это сопровождается непрекращающимися волнами фейковых новостей, массовыми кибератаками, а зачастую и просто физическим насилием по отношению к представителям России, высылкой дипломатов и все новыми попытками обрушить нашу экономику.

«Маски сорваны и сейчас уже не Украина используется, чтобы унижать и уничтожать все русское, весь мир получил команду "фас". Атакуют тебя только за то, что у тебя есть русский паспорт или ты зашел в какой-то магазин, а там тебя приняли за русского. Я уже не говорю, что творится со спортом, с нашими паралимпийцами. Это издевка. Это приговор западной цивилизации. Я не знаю, как они потом будут отмываться перед историей. Этот беспрецедентный шабаш, он отражает злобу потому, что был сорван проект "АнтиРоссия". И сейчас любое лыко в строку, все средства хороши. Если ты русофоб, то тебе все возможно и все дозволено», - констатировал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Мы, конечно, предполагали, что на нас будет оказываться давление. Но надеялись, что Европа и Америка будут соблюдать хотя бы международные законы, о незыблемости которых так любят говорить на Западе. Но выяснилось, что по отношению к России и эти нормы можно не соблюдать. Запад оказался не просто ненадежным партнером, Запад объявил России войну.

«Сегодня нам объявили настоящую гибридную войну, тотальную войну. Этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда они говорят, что хотят сделать с Российской Федерацией. И цели не скрываются: разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику, да и Россию в целом», - добавил глава МИД РФ.

Визит американского президента Джо Байдена в Брюссель на саммит НАТО, на котором он в очередной раз призвал усилить давление на Россию и сплотить европейские ряды - лишний тому пример. Правда, усилить хочет Америка, а усилиться должна будет Европа, за счет собственных средств. Первой жертвой американской европейской политики должен стать российский газ. Если раньше европейцам удавалось худо-бедно отбиваться, то сегодня, разыгрывая украинскую карту, США просто ставят их перед фактом.

«Я знаю, что отказ от российского газа дорого обойдется Европе. Но на эту жертву надо пойти. Это не только правильно с моральной точки зрения, но и укрепит наши стратегические позиции. Я горжусь тем, что мы на пороге крупного прорыва», - заявил с высокой трибуны Джо Байден.

Правда Байден забывает сказать, что это именно Америка на пороге крупного прорыва. Отказ от российских газа и нефти и переориентация Европы на американские энергоносители - это, прежде всего, укрепление мировой позиции доллара, которая сегодня на грани обвала, как, собственно, и сама система использования доллара, как единственной в мире резервной валюты. События на Украине - просто предлог. Украина Америке нужна была именно, как плацдарм для другой войны, которая сейчас стала явной. Тут же в Брюсселе американский президент заверил Европейских лидеров в том, что США смогут полностью заменить российский трубопроводный газ, а уже в этом году поставят Европе первые 15 миллиардов кубометров СПГ. Даже подписывается первый договор.

«Самое важное для нас - оставаться едиными. Европа может и должна продержаться еще месяц и не один. Мы должны продемонстрировать, что мы полностью, полностью, полностью едины. Спасибо», - сказал глава Белого дома.

Вообще, то, как вел себя президент США в Европе - это тема отдельного разговора. Невольно вспоминается басня про мартышку и очки. Не менее удивительным оказалось и неожиданное выступление Джо Байдена перед американскими солдатами в польском Жешуве.

В ожидании польского президента, который опаздывал, президент Америки сходил в солдатскую парикмахерскую, потом в солдатскую столовую, где пожевал пиццы, после чего выдал пассаж, который заставил всех напрячься. Было похоже, что скоро появится приказ о вводе американских войск на Украину.

«И вы увидите, когда будете там, а некоторые из вас были там, вы увидите женщин, молодых людей, стоящих перед чертовым танком и говорящих: "Я не уйду". Они невероятны. Они черпают от нас вдохновение»,- предположил 46-ой президент США.

После этого, как ни в чем не бывало, господин Байден отправился на переговоры с президентом Польши. На следующий день, в Варшаве, американский лидер выступил по сути с программной речью, в которой предрек долгое противостояние Запада и России.

«Мы вступили в великую битву за свободу. Битву между демократией и автократией, между свободой и репрессиями, между порядком, основанным на правилах, и порядком, управляемым грубой силой. Эта битва не будет выиграна за дни или месяцы. Нам нужно подготовиться к долгой борьбе», - предупредил Байден.

А потом, без малого восьмидесятилетний президент Америки, решил поразить всех удивительными фактами из жизни России, которые знает только он.

«Наши санкции нанесли сокрушительный удар. Рубль превратился в пепел. Серьезно, друзья, один доллар сейчас стоит 200 рублей», - предположил Байден.

Что же касается подробностей европейской жизни, то Польша неожиданно предложила США свои услуги по формированию миротворческого контингента, который может быть введен на Украину, для противостояния России. А параллельно, как бы, между прочим, опубликовала карту раздела украинской территории.

По версии Польши, ей должна принадлежать вся западная часть страны, ну а остальное, так уж и быть, пусть забирает себе Россия. Самой независимой Украине, по версии польских завоевателей, до сих пор мечтающих о восстановлении Речи Посполитой, должен достаться небольшой центральный участок страны. В ответ на эти польские демарши, российский МИД еще раз напомнил, что Россия не собирается оккупировать Украину. Что же касается ввода на украинскую территорию войск Польши под прикрытием миротворческой операции, то это - разрастание конфликта в худшую из возможных сторон. Такого же мнения и Белоруссия, на часть территории которой тоже заглядывается Польша, очень надеясь на поддержку НАТО.

«Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают: давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов на Украину. Вы понимаете, что это Третья мировая война? И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими? Нас просто сапогом растопчут, мы даже не успеем пискнуть. Или вы думаете, я опять буду с автоматом впереди бегать? Нет, ребята. Хотите иметь страну - за нее надо цепляться зубами и держаться. Лучше без автомата», - сказал на совещании с членами кабмина президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Кстати, что касается раздела Украины, то там же, на саммите в Брюсселе, было очень четко сказано, что это личное дело украинского правительства, что кому отдадут, и это никого не волнует. В самом НАТО на польские инициативы отреагировали весьма болезненно, тут же, в очередной раз, заявив, что Альянс не будет отправлять на Украину войска ни под какой вывеской, хотя отдельные страны могут и попробовать, но на свой страх и риск.

«Все должны четко понимать, что мы не пошлем туда своих военных, как и самолеты в небо над Украиной», отрезал Йенс Столтенберг.

Правда это весьма лукавое заявление господина Столтенберга, что никто, никуда ни кого не пошлет, опровергают все новые и новые факты - американские и европейские наемники по-прежнему пересекают польско-украинскую границу и воюют на территории Украины.

Тема поддержки Украины, за исключением поставки оружия, шла на саммите НАТО вторым вопросом. И это еще раз подчеркнуло суть того, что сейчас происходит в мире - Украина, по сути, разменная монета и территория противостояния Запада и России, а сам Владимир Зеленский, по факту, сегодня никого не интересует. Подтверждением этому стало и то, что за все дни пребывания в Европе и в Польше, президент Америки ни разу даже не пожелал встретиться с президентом Украины, хотя и был от него всего в нескольких сотнях километров. Так что президент Зеленский появлялся в европейском обществе только в виде телевизионного изображения, которое пыталось доказать странам НАТО, что Украина им очень нужна.

«Больше, прошу, никогда, никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО. Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем дать общей безопасности в Европе и мире. Как многое мы можем сделать для защиты от агрессии против всего, что мы ценим, чем вы дорожите», - обратился к участникам саммита Зеленский.

Вообще последние обращения Зеленского по видеосвязи к правительствам и населению разных стран разительно отличаются. Например, в обращении к Японии, Зеленский поблагодарил за поддержку санкций против России, хотя еще совсем недавно сравнивал российскую военную операцию с Перл-Харбором. Израильтян Зеленский попросил, чтобы они относились к украинцам так же, как украинцы относились к евреям во время Холокоста. Если вспомнить, сколько евреев были уничтожены украинскими националистами и бандеровцами во время Великой Отечественной, то вполне понятен ответ Израиля, который напомнил господину Зеленскому про Бабий Яр.

«Зеленский попросил нас относиться к украинцам так, как они относились к нам 80 лет назад. Извините, но я думаю, что нам придется отклонить эту просьбу. Мы, в конце концов, нравственная нация», - ответило Зеленскому издание The Jerusalem Post.

Во Франции выступление Зеленского освистали, в Италии десятки депутатов просто покинули заседание Парламента, не захотев его ни видеть, ни слышать. Где находится сейчас господин Зеленский, знает только его ближайшее окружение. Как сообщают источники - точно не в Киеве. Возможно - во Львове, куда страны НАТО планируют направлять военную помощь Украине. Но, чем может закончиться появление караванов с оружием на украинской территории, Россия уже объясняла и НАТО, и США, и Украине.

«Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран - не просто опасный ход, а это действия, которые превращают соответствующие конвои в законные цели», - констатировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

И, тем не менее, на введение санкций, метания и заявления участников европейских встреч, в Москве смотрят весьма спокойно - Россия ведет себя правильно. Подтверждение тому - последний опрос ВЦИОМ. Как выяснилось - уровень доверия россиян Владимиру Путину на четвертой неделе спецоперации превысил 80,6 процента. Ранее ВЦИОМ представил опрос, согласно которому поддержка военной операции на Украине также продолжает расти. Для сравнения - на фоне всех введенных против России санкций, уровень доверия президенту Америки продолжает падать и составляет на сегодняшний день уже 42 процента.