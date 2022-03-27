Посол РФ заявил, что Польша не передумала посылать миротворцев НАТО на Украину

По словам Сергея Андреева, Варшава не отказывается от разработки этой идеи.

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Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что официальная Варшава не отказывается от идеи послать миротворцев НАТО на Украину.

«Американцы сказали, что свои войска посылать не будут, генсек НАТО сказал, что такую операцию не рассматривает. Однако (в Польше - Прим.ред.) официальные лица говорят, что от дальнейшей разработки этой идеи не отказываются», - отметил посол в эфире «Соловьев Live».

Днем ранее президент США Джо Байден встретился в Варшаве с главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым. Глава Белого дома находится в Польше с двухдневным визитом. До этого Байден принимал участие во внеочередном заседании саммита НАТО.

На переговорах в Польше американский политик заявил, что пятая статья Североатлантического договора, подразумевающая коллективный принцип обороны, является для США «священной обязанностью».

Отношения коллективного Запада и России резко обострились после начала специальной военной операции Москвы по защите жителей Донбасса. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не желает оккупировать соседнее государство. Ее главная цель - демилитаризация и денацификация Украины.