МО РФ: Азербайджан отвел подразделения из района Фуруха в Карабахе

Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана в Аскеранском районе, добавили в Минобороны России.

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Вооруженные силы Азербайджана отвели свои подразделения из района Фуруха в Нагорном Карабахе после переговоров, говорится в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.

Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны в Аскеранском районе. В результате перестрелки получили ранения по два человека с каждой из сторон. В настоящий момент обстановку удалось стабилизировать.

Также российские миротворцы сопроводили три колонны ВС Азербайджана через Лачинский коридор: двух в северном и одной в южном направлениях.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев. По подразделениям формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух было нанесено четыре удара беспилотниками «Байрактар ТБ-2».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин дважды за неделю созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе разговоров стороны обсуждали ситуацию в Карабахе.

В феврале на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым Путин заявлял, что со стороны Москвы будут приняты все необходимые меры для мирного урегулирования ситуации в Карабахе.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов