Армия МО РФ: ВС Азербайджана зашли в зону ответственности миротворческого контингента России в Карабахе Азербайджанские военные с помощью беспилотника «Байрактар» нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, сообщает Министерство обороны РФ. Азербайджанские военные с помощью беспилотника «Байрактар» нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух. В военном ведомстве РФ добавили, что командование миротворцев предпринимает меры для урегулирования ситуации, российская сторона призывает Азербайджан отвести войска. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин дважды за неделю созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе разговоров стороны обсуждали ситуацию в Карабахе. В феврале на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым Путин заявлял, что со стороны Москвы будут приняты все необходимые меры для мирного урегулирования ситуации в Карабахе. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика