Путин дважды за неделю обсуждал с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Было отмечено, что телефонные разговоры состоялись в четверг и пятницу, 24 и 25 марта.

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Президент России Владимир Путин дважды за неделю созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе разговоров стороны обсуждали ситуацию в Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Было отмечено, что беседы состоялись в четверг и пятницу, 24 и 25 марта.

«Обсуждалась ситуация на линии соприкосновения в Карабахе», - сказал представитель Кремля.

Напомним, что Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в феврале заявлял, что со стороны Москвы будут приняты все необходимые меры для мирного урегулирования ситуации в Карабахе.