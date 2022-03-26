Путин дважды за неделю обсуждал с Пашиняном ситуацию в Карабахе
Было отмечено, что телефонные разговоры состоялись в четверг и пятницу, 24 и 25 марта.
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Президент России Владимир Путин дважды за неделю созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе разговоров стороны обсуждали ситуацию в Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Было отмечено, что беседы состоялись в четверг и пятницу, 24 и 25 марта.
«Обсуждалась ситуация на линии соприкосновения в Карабахе», - сказал представитель Кремля.
Напомним, что Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в феврале заявлял, что со стороны Москвы будут приняты все необходимые меры для мирного урегулирования ситуации в Карабахе.