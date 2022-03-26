Армия МО РФ: ВС Азербайджана с помощью беспилотника «Байрактар» нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха Россия направила Азербайджану призыв отвести войска в Нагорном Карабахе, добавили в Минобороны. © Фото: Adrien Vautier, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Вооруженные силы Азербайджана нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха при помощи турецкого БПЛА «Байрактар». Сообщение об этом распространило Минобороны России. «С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост. Нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа "Байрактар ТБ-2" по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух», - говорится в сообщении оборонного ведомства. В настоящий момент командование миротворческого контингента предпринимает все усилия для урегулирования ситуации. Официальная Москва уже направила Баку призыв отвести войска в регионе. В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Материал подготовил: Ян Брацкий В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика