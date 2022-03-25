Минздрав: состояние Жириновского оценивается как стабильное

По данным здравоохранительного ведомства, врачи продолжают оказывать всю возможную помощь политику.

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Состояние лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения РФ.

«Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее информацию о смерти руководителя ЛДПР опроверг спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, отметив, что Жириновский находится в тяжелом состоянии.

Первым о кончине Владимира Вольфовича сообщил в пятницу, 25 марта, Telegram-канал Mash. Вскоре эти данные подтвердил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале. Чуть позже, однако, траурную публикацию политик удалил.

В ЛДПР, в свою очередь, появившуюся информацию о смерти главы фракции назвали грязной провокацией.