Mash: умер Владимир Жириновский

Официального подтверждения или опровержения данной информации в настоящий момент нет.

© Фото: Viktor Chernov, RussianLook, globallookpress

Telegram-канал Mash сообщил о смерти лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Официального подтверждения или опровержения данной информации в настоящий момент нет.

«Владимир Жириновский умер сегодня в 10.45 утра. Последние сутки политик провел в коме», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Напомним, что 9 февраля в средствах массовой информации появились сообщения о госпитализации лидера фракции. Позже в Министерстве здравоохранения РФ заявили, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу в Москве еще в начале февраля с коронавирусной инфекцией.

В понедельник, 21 марта, руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин заявил «Звезде», что Жириновский в данный момент продолжает лечение согласно плану медиков.