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Володин опроверг информацию о смерти Жириновского

Анна Назайкина
11:59 25.03.2022
Состояние лидера ЛДПР оценивается как тяжелое, сегодня ему сделали компьютерную томографию, сообщил спикер ГД.
Володин опроверг информацию о смерти Жириновского
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин опроверг информацию о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о смерти Владимира Жириновского. Утверждалось, что политик последние сутки провел в коме, после чего якобы скончался утром.

Впоследствии сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале также написал, что в столичном медучреждении умер лидер Либерально-демократической партии России. Эти данные он подтвердил и в разговоре с РИА Новости. Впоследствии член Совета Федерации удалил пост.

В пресс-службе ЛДПР соответствующую информацию официально не подтверждали и не опровергали.

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