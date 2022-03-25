В ЛДПР назвали грязной провокацией сообщения о смерти Жириновского
В ЛДПР опровергли сообщения о смерти лидера партии Владимира Жириновского, назвав их грязной провокацией.
«Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. Это грязная провокация "желтой" прессы, которая вот уже 30 лет только и делает, что врет о лидере ЛДПР», - сказано в официальном заявлении фракции.
Там также говорится, что «буквально час назад» врачи отправили Жириновского «на плановую процедуру».
«Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет», - резюмировала пресс-служба партии.
В Министерстве здравоохранения РФ ранее сообщили, что состояние лидера ЛДПР оценивается как стабильное, а врачи в настоящий момент оказывают ему всю необходимую помощь.
Информацию о смерти Владимира Вольфовича опроверг и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Первым о кончине Жириновского сообщил в пятницу, 25 марта, Telegram-канал Mash. Вскоре эту информацию подтвердил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале. Чуть позже, однако, траурную публикацию политик удалил.