В ЛДПР назвали грязной провокацией сообщения о смерти Жириновского

В Министерстве здравоохранения РФ ранее сообщили, что состояние лидера ЛДПР оценивается как стабильное , а врачи в настоящий момент оказывают ему всю необходимую помощь.

«Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. Это грязная провокация "желтой" прессы, которая вот уже 30 лет только и делает, что врет о лидере ЛДПР», - сказано в официальном заявлении фракции.

В партии уточнили, что политика отправили на «плановую процедуру» и никаких негативных перемен в его здоровье нет.

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