Армия В МО РФ напомнили, как от экспериментов в Харьковской лаборатории США погибли 20 украинских солдат Всего в рамках проекта UP-8 было привлечено более четырех тысяч человек. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Julia Koblitz, Unsplash Читайте нас на: Двадцать украинских военнослужащих стали жертвами военно-биологической деятельности США в биолаборатории в Харькове, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. «Ранее уже упоминалось об исследованиях в рамках проекта UP-8, к которым было привлечено более четырех тысяч человек. По данным, опубликованным в болгарских СМИ, в ходе экспериментов только в Харьковской лаборатории погибло около 20 украинских солдат, еще 200 были госпитализированы», - сказал он. Документы, которые получили в Минобороны России, подтверждают попытку испытаний на них ранее не апробированных лекарственных средств. Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов «Deep Drug», не прошедших процедуру лицензирования в США и Канаде. В российском военном ведомстве указали на необходимость международного расследования военно-биологической деятельности США. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика