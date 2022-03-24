В МО РФ напомнили, как от экспериментов в Харьковской лаборатории США погибли 20 украинских солдат
Двадцать украинских военнослужащих стали жертвами военно-биологической деятельности США в биолаборатории в Харькове, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
«Ранее уже упоминалось об исследованиях в рамках проекта UP-8, к которым было привлечено более четырех тысяч человек. По данным, опубликованным в болгарских СМИ, в ходе экспериментов только в Харьковской лаборатории погибло около 20 украинских солдат, еще 200 были госпитализированы», - сказал он.
Документы, которые получили в Минобороны России, подтверждают попытку испытаний на них ранее не апробированных лекарственных средств. Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов «Deep Drug», не прошедших процедуру лицензирования в США и Канаде.
В российском военном ведомстве указали на необходимость международного расследования военно-биологической деятельности США.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов