Армия Армия Армия

В МО РФ напомнили, как от экспериментов в Харьковской лаборатории США погибли 20 украинских солдат

15:36 24.03.2022
Всего в рамках проекта UP-8 было привлечено более четырех тысяч человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Julia Koblitz, Unsplash
Читайте нас на:

Двадцать украинских военнослужащих стали жертвами военно-биологической деятельности США в биолаборатории в Харькове, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Ранее уже упоминалось об исследованиях в рамках проекта UP-8, к которым было привлечено более четырех тысяч человек. По данным, опубликованным в болгарских СМИ, в ходе экспериментов только в Харьковской лаборатории погибло около 20 украинских солдат, еще 200 были госпитализированы», - сказал он.

Документы, которые получили в Минобороны России, подтверждают попытку испытаний на них ранее не апробированных лекарственных средств. Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов «Deep Drug», не прошедших процедуру лицензирования в США и Канаде.

В российском военном ведомстве указали на необходимость международного расследования военно-биологической деятельности США.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:38 Армия
Видео
МО РФ: к финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестфонд Хантера Байдена
15:34 Армия
Видео
МО РФ: рассылка США патогенов из украинских лабораторий может привести к пандемии масштабов COVID-19
14:13 В стране и мире
Путин и члены Совбеза выразили сожаление из-за медлительности украинской стороны на переговорах
13:48 В стране и мире
В Москве приостановят выдачу прав и регистрацию автомобилей
13:47 Армия
Видео
В Минобороны РФ показали, как организована безопасность передвижения колонн под Киевом
Популярное
Видео
#Материалы следствия: как украинские националисты держат в страхе мирное население
Видео
Минобороны России опубликовало карту украинских лабораторий, вовлеченных в военно-биологическую деятельность США
Видео
В МО РФ сообщили о приоритете сибирской язвы в биологической деятельности США на Украине
Песков ответил на вопрос о причинах увольнения Чубайса
Видео
Z в небе над Украиной появилась после боевого вылета российских Су-34
Видео
Минобороны России: США собирались испытывать незарегистрированные препараты на украинских военных
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.