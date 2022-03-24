Также начальник войск РХБЗ заявил о приоритете сибирской язвы в биологической деятельности США на Украине, что само по себе, с его слов, является странным, потому что ситуация с сибирской язвой в этой стране остается благополучной.

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В Минобороны России заявили, что рассылка патогенов из контролируемых США украинских лабораторий может привести к пандемии масштабов, сравнимых с COVID-19. Об этом сказал начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.

«Мы знаем примеры, когда работа американского военного ведомства с возбудителем сибирской язвы заканчивалась чрезвычайными ситуациями в области биобезопасности», - напомнил Кириллов.

По его словам, в период с 2005 по 2015 годов с Дагуэйского испытательного полигона сухопутных войск США рассылали жизнеспособные споры сибирской язвы. Они были направлены 194 адресатам в 10 странах мира.

«Сложившаяся ситуация с рассылкой патогенных биоматериалов из Украины в страны Европы может привести к гибели людей и созданию очага эпидемиологической нестабильной обстановки, масштабы которого будут сопоставимы с пандемией COVID-19», - подчеркнул Кириллов.

Также начальник войск РХБЗ заявил о приоритете сибирской язвы в биологической деятельности США на Украине, что само по себе, с его слов, является странным, потому что ситуация с сибирской язвой в этой стране остается благополучной.

Кроме этого, Кириллов напомнил, как от экспериментов в Харьковской лаборатории, контролируемой США, погибло 20 украинских солдат.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов