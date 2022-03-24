МО РФ: к финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестфонд Хантера Байдена

Фонд обладает значительными финансовыми ресурсами в объеме не менее 2,4 млрд. долларов, отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

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К финансированию биологических лабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд Хантера Байдена. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Минобороны РФ продолжает анализировать документы, которые раскрывают военно-биологическую деятельность Пентагона на Украине. Поступающие материалы дают возможность проследить схему взаимодействия американских государственных органов с биологическими объектами на Украине.

«Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден. Фонд обладает значительными финансовыми ресурсами в объеме не менее 2,4 млрд. долларов», - сказал Кириллов.

Напомним, что ранее в МО РФ заявили, что документы о военно-биологических программах США на Украине могут подтверждать попытки создания Соединенными Штатами биологических агентов, способных избирательно поражать этнические группы.

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов также заявил, что имеющиеся документы подтверждают факт многократной передачи биоматериалов граждан Украины за рубеж. Также были раскрыты подробности разработок по изучению распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.