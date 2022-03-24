По словам Кириллова, масштабы американской программы впечатляют. В ее финансировании задействованы структуры Джорджа Сороса и Хантера Байдена.

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В Миноброны России раскрыли схемы финансирования биолабораторий США на Украине. Это сделал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«Поступающие материалы позволяют проследить схему взаимодействия госорганов США с украинскими биообъектами. Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден. Фонд обладает значительными финансовыми ресурсами в объеме не менее 2,4 млрд. долларов», - заметил Кириллов.

Также, по его словам, прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками Минобороны США, в число которых входит компания Metabiota. Наряду с компанией Black and Veach она - основной поставщик оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру.

«Масштабы программы впечатляют. Непосредственное участие в ее реализации кроме военного ведомства принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний», - подчеркнул начальник войск РХБЗ.

Также, по его словам, научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации США. В их число входит и Национальная лаборатория в Лос-Аламосе, которая разрабатывала ядерное оружие.