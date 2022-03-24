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МО РФ: кураторство украинских биолабораторий осуществляет организация США, разрабатывавшая ядерное оружие

15:25 24.03.2022
Научное кураторство осуществляла Национальная лаборатория, разрабатывающая ядерное оружие в рамках «Манхэттенского проекта», отметили в МО РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Hans Reniers, Unsplash
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Кураторство украинских биологический лабораторий осуществляет организация США, разрабатывающая ядерное оружие. С таким заявлением в ходе брифинга выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Масштабы программы впечатляют. Непосредственное участие в ее реализации кроме военного ведомства принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие  исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывала ядерное оружие в рамках "Манхэттенского проекта"», - заявил Кириллов.

С его слов, поступающие материалы позволяют проследить схему взаимодействия госорганов США с украинскими биообъектами. Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности, инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден, уточнил Кириллов.

«Фонд обладает значительными финансовыми ресурсами в объеме не менее 2,4 млрд долларов. При этом прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками американского военного ведомства, включая компанию Metabiota, которая наряду с Black and Veach является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру», - добавил представитель Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны сообщили, что финансирование военно-биологической деятельности позволило США и их союзникам вывезти за пределы Украины не менее 16 тысяч биологических проб.

За рубеж вывозились не только образцы тканей и сыворотки крови человека, но и опасные патогены, а также их переносчики, отметил Кириллов. Все это, по мнению начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, создает риски для передачи за рубеж чувствительной генетической информации, а также угрозы биологической безопасности не только для Украины, но и для тех регионов, куда передавались образцы.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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