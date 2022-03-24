В МО РФ заявили о причастности фонда Джорджа Сороса к биолабораториям США на Украине

В российском военном ведомстве продолжают анализировать документы, раскрывающие военно-биологическую деятельность Пентагона на Украине.

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Министерство обороны РФ располагает материалами, указывающими на причастность фонда Джорджа Сороса к военно-биологической деятельности США на Украине. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Масштабы программы впечатляют. Непосредственное участие в ее реализации кроме военного ведомства принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний», - сказал он.

Кириллов добавил, что научное кураторство программ осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках «Манхэттенского проекта». Перечисленная деятельность контролируется Пентагоном.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов