В МО РФ заявили о причастности фонда Джорджа Сороса к биолабораториям США на Украине
Министерство обороны РФ располагает материалами, указывающими на причастность фонда Джорджа Сороса к военно-биологической деятельности США на Украине. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
«Масштабы программы впечатляют. Непосредственное участие в ее реализации кроме военного ведомства принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний», - сказал он.
Кириллов добавил, что научное кураторство программ осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках «Манхэттенского проекта». Перечисленная деятельность контролируется Пентагоном.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов