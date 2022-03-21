СМИ узнали о подготовке ЕС нового пакета санкций против РФ

Страны ЕС разрабатывают пятый пакет антироссийских санкций, в который предположительно, может быть включено нефтяное эмбарго. Об этом со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией, сообщает агентство Reuters.

Утверждается, что Германия предостерегает от совершения поспешных шагов, поскольку цены на энергоносители в Европе высоки, однако страны Балтии, в том числе Литва, настаивают на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы.

«Мы работаем над пятым раундом санкций, предлагается много новых имен», - заявил неназванный высокопоставленный дипломат в разговоре с агентством.

Между тем ранее в США также заявили о готовности расширить санкции в отношении России из-за сложившейся ситуации вокруг Украины. По словам заместителя помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха, в этом случае может быть затронуто еще больше российских банков. Также под удар могут попасть другие сектора экономики, включая нефтяной и газовый.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Тогда глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ западные страны заявили о введении экономические санкции против РФ. Многие международные компании приостановили или вовсе свернули свою деятельность на российском рынке.

В свою очередь, в российском МИД заявили, что прорабатываются ответные меры на масштабные санкции. В Министерстве также подчеркивали, что это «вынужденный ответ на нелегитимное санкционное давление».