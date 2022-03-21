В США заявили о готовности расширить санкции против России

США заявили о готовности расширить санкции в отношении России из-за сложившейся ситуации вокруг Украины. Американские власти подчеркнули, что в этом случае может быть затронуто еще больше российских банков. Также под удар могут попасть другие сектора экономики, включая нефтяной и газовый.

«Мы можем расширить санкции, принять меры, расширить санкции, которые мы уже применили, добавив больше фигурантов. Применить их в отношении большего числа секторов», - заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в интервью CBS.

Также он объяснил, что это также включает «большее число банков и секторов, которые до сих пор не были затронуты».

«В основном это касается нефти и газа, но также есть и другие секторы», - добавил Сингх.

Ранее в МИД РФ заявили, что прорабатывает ответные меры на масштабные санкции, которые ввели США, Евросоюз и некоторые другие страны. В Министерстве также подчеркнули, что это «вынужденный ответ на нелегитимное санкционное давление».



Западные страны ввели против России экономические санкции после объявления президентом РФ Владимиром Путиным о начале военной спецоперации на Украине. Многие международные компании приостановили или вовсе свернули свою деятельность на российском рынке. В ряде случаев Москва ответила зеркально.