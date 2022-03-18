Путин процитировал Священное Писание, говоря о целях спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин процитировал строки Священного Писания, когда говорил об участии российский военнослужащих в спецоперации по защите Донбасса. По словам главы государства, данная цитата указывает на фундаментальные человеческие ценности, которые близки всем христианам и представителям другим религий.

«Слова из Священного Писания: «Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих». Эти слова из Священного Писания Христианства, из того, что дорого тем, кто исповедует эту религию. Но все заключается в том, что это универсальная ценность для всех конфессий России и именно для нашего народа», - заявил Путин во время митинг-концерта в «Лужниках» в честь присоединения Крыма к территории России.

Также президент РФ отметил героизм российских военных в ходе спецоперации на Украине. Помимо этого Владимир Путин подчеркнул, что крымчане поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов.