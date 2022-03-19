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МИД РФ готовит ответные меры на «нелегитимные санкции»

Алексей Курильченко
11:02 19.03.2022
Ранение называют «вынужденным ответом на нелегитимное санкционное давление».
МИД РФ готовит ответные меры на «нелегитимные санкции»
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Министерство иностранных дел России прорабатывает ответные меры на масштабные санкции, которые ввели США, Евросоюз и некоторые другие страны. Об этом рассказал директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов. Он отметил, что это «вынужденный ответ на нелегитимное санкционное давление».

«Санкции не наш выбор. Не хотели бы, чтобы логика высказываний министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, который объявил России "тотальную финансовую и экономическую войну", нашла последователей в Италии и вызвала череду соответствующих необратимых последствий», - цитирует РИА Новости слова Парамонова.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне заявило, что персональные санкции США в отношении граждан РФ разрушают двусторонние отношения между странами. В дипмиссии отметили, что подобные действия не останутся без ответа согласно принципу взаимности.

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