Первый российский корабль: БДК «Орск» Черноморского флота зашел в порт Бердянска

В порту Бердянска кипит работа. Корабли Черноморского флота открыли навигацию в опустевшем Азовском море. Теперь доставка грузов и военной техники российской группировке на этом направлении будет занимать гораздо меньше времени.

Большой десантный корабль Черноморского флота «Орск» - первый боевой корабль Российской Федерации, зашедший в порт Бердянска. Зашел он сюда не просто так, а по своему прямому назначению - доставил технику.

Большой десантный корабль проекта 1171 или, по НАТОвской классификации, «Аллигатор» действительно похож на эту рептилию, которая, как правило, и украшает эмблему кораблей этого класса. Из чрева морского гиганта один за другим появляются БТРы, которые тут же выстраиваются в колонну и выдвигаются к местам дислокации российских войск. Разгрузка идет полным ходом.

БДК «Орск» - первый российский корабль, вошедший в порт Бердянска. Задача у десантного корабля привычная - доставка военной техники, а вот способ разгрузки БТРов весьма необычный, с помощью портовых кранов. Конструктивные особенности кораблей проекта 1171 позволяют и это. Всего же в операции участвуют десять больших десантных кораблей.

Переоценить возможности использования этого порта трудно. Теперь южный фланг проведения специальной операции в любой момент может получить все необходимое, включая технику и боеприпасы. Этим же путем могут доставляться и гуманитарные грузы.

«Прибытие большого десантного корабля в порт Бердянск - это действительно эпохальное событие, которое открывает возможности для Черноморского флота в логистических вопросах, использовать уже инфраструктуру порта Бердянск в полном объеме... Большой десантный корабль Черноморского флота прибыл и разгружает сейчас на ваших глазах БТРы, которые пойдут для усиления нашей группировки, действующей в направлении, указанном вышестоящим командованием», - говорит один из офицеров ЧФ РФ.

Точное количество доставленных в Бердянск БТРов, по понятным причинам, не разглашается, однако логистические возможности группировки по доставке грузов и техники серьезно возросли.

Корабли этого проекта весьма вместительны и могут взять на борт большое количество техники, до 20 танков или до 40 БТР.

Работают моряки под постоянными ракетными ударами украинских националистов. Территория порта усыпана обломками тактических ракет «Точка-У». Однако ни одна ракета не достигла цели. Морская гавань, а вместе с ней и весь город, под надежной защитой российских ПВО.

В самом Бердянске наплыв беженцев из Мариуполя. На базе пансионата развернут пункт временного размещения. Всем нуждающимся предоставляют кров, еду и предметы первой необходимости. Многие выбирались на собственных машинах, для них бойцы Росгвардии организовали бесплатную раздачу бензина.

«Раздаем бензин 92-й, ожидаются поставки дизельного топлива. Здесь, на месте, организовываем списки, в очередь беженцы выстраиваются, по 20 литров выдаем на машину, заправляем... Абсолютно бесплатно, также как проживание, еда и все остальное», - комментирует военнослужащий Росгвардии.

Эти люди выбирались из-под обстрелов боевиков батальона «Азов»* на свой страх и риск. Гуманитарные коридоры, которые контролируют российские войска, радикалы не признают. Не останавливают националистов даже таблички «Дети» на автомобилях.

Удивление по поводу бесплатной раздачи бензина у беженцев искреннее, так как в Мариуполе топлива нет, а если у кого и осталась «заначка», то цена на него просто заоблачная. В обстановке всеобщего хаоса находятся те, кто готов наживаться на чужом горе. Беженцы Михаил и Юрий рассказывают, что для того, чтобы вывезти человека из их родного города, на расстояние 80-90 километров, берут 50 тысяч гривен или около полутора тысяч долларов.

«Мы заправлялись еще до всего, на следующий день уже ничего не было. Колонки пустые, люди в основном пешком ходят. Ни еды, ни газа, ни света, ничего. За водой сходить, вон в поле выбегаешь к колонке под минами, водицы набираешь, то есть там вода может быть ценою жизни», - говорят они.

Если националисты «Азова»* стреляли в спины своим же гражданам, желающим покинуть объятый огнем город, то российские бойцы, напротив, отдают собственные рационы питания. Ни одна машина с детьми не осталась без помощи, еще до того, как они добрались в безопасное место.

«У меня сын выезжал сюда, солдатики принесли, у него маленькое дите, 11 месяцев. Принесли хлеба, принесли молока, принесли печенье... Все равно помощь, помощь, и я считаю, что большая», - отмечает беженец из Мариуполя Виктор.

Среди тысяч беженцев, конечно же, есть и националисты, и бойцы ВСУ. Переодетые в гражданку, они пытаются вырваться из города. Есть и информация, что приказ на такой тактический маневр они получили от своего командования, чтобы использовать их на освобожденных территориях в качестве так называемых «спящих ячеек».

На всех блокпостах на выезде из Мариуполя тотальный контроль за всеми покидающими город. Для украинских военных есть лишь один способ его покинуть законно - сложить оружие.