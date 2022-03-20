ВС РФ позволят националистам и иностранным наемникам покинуть Мариуполь без оружия

Вооруженные подразделения Украины, включая националистические, а также иностранные наемники смогут покинуть Мариуполь без оружия и боеприпасов. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

По его словам, с 9.30 по московскому времени 21 марта въездах в город Мариуполь объявляется «режим тишины». С 10.00 Россия открывает гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном, и, по согласованию с украинской стороной, - в западном направлениях.

«Организованный выход из города организуется в следующем порядке. С 10 до 12 часов всех без исключения вооруженных подразделений Украины и иностранных наемников без какого-либо оружия и боеприпасов по согласованному с Украиной маршруту. С 12 часов - одновременный пропуск гуманитарных колонн с продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости: с восточного направления - российская гуманитарная колонна, с западного - сформированная украинской стороной», - сказал Мизинцев.

В Мариуполе из-за беспредела националистов сложилась страшнейшая гуманитарная ситуация, добавил он. Так, в заложниках у националистических формирований остаются до 130 тысяч мирных жителей и 184 иностранных гражданина из шести стран. За последние трое суток России удалось эвакуировать из Мариуполя более 59 тысяч мирных граждан.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.