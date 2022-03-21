В Кремле заявили, что украинские националисты не выпускают людей по гуманитарным коридорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Гуманитарные коридоры организуются. И все утверждения о том, что там окружение городов, никого не выпускают, это абсолютная ложь. Гуманитарные коридоры есть, и они обеспечиваются нашими военными, но по ним не выходят люди, потому что их не пускают те самые националисты», - заявил Песков журналистам.

Ранее в оборонном ведомстве России сообщили о нанесении ракетных ударов - по центру подготовки наемников и украинских националистов под Ровно и по штабу украинской механизированной бригады.

Рассказали в МО РФ и об успехах республик Донбасса - так, группировка войск ДНР уже завершает разгром остатков 53-й механизированной бригады ВСУ.