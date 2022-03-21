МО России: ВС РФ нанесли ракетный удар по центру подготовки наемников и националистов под Ровно

Высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования этой ночью нанесли удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских нацформирований на полигоне Новая Любомирка в Ровенской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области», - сообщили в МО РФ.

Отмечается, что в результате ракетного удара были уничтожены более 80 наемников и националистов.

«Также высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец... За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 военных объекта Украины», - сказал Конашенков.

Кроме того, официальный представитель российского оборонного ведомства сообщил, что, по данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения спецоперации были уничтожены 216 беспилотников, 180 ЗРК, 1 506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки РСЗО, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 284 единицы военной автомобильной спецтехники.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов