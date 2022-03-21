Минобороны России: высокоточным оружием уничтожен штаб украинской мехбригады

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили штаб механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Селец на Украине. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования был уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец», - заявил он в ходе брифинга.

Также, по словам Конашенкова, группой «ночных охотников», состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов было уничтожено восемь танков, четыре БМП и три БТР, принадлежащих украинской стороне.

Кроме того, военачальник сообщил, что группировка войск ДНР за ночь уничтожила до 50 боевиков в ходе наступления в направлении Новомихайловки.

Материал подготовил Роман Захаров