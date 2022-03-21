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В МО РФ заявили, что группировка ДНР завершает разгром остатков 53-й мехбригады ВСУ

10:52 21.03.2022
В МО РФ заявили, что группировка ДНР завершает разгром остатков 53-й мехбригады ВСУ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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