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«Живые щиты» Мариуполя: как «Азов»* устраивает в городе ад для мирных жителей

Георгий Мамсуров
19:04 20.03.2022
Все, кому удается вырваться из осажденного города, бегут и сдерживают слезы, вспоминая о пережитом ужасе.
«Живые щиты» Мариуполя: как «Азов»* устраивает в городе ад для мирных жителей
© Фото: ТРК "Звезда"
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На Мариупольском направлении проведения спецоперации России на Украине сохраняется сложная обстановка. Националисты перегородили центр города баррикадами и заблокировали дороги и выходы из города, идут тяжелые бои, но кольцо сил ДНР неуклонно сжимается.

Все, кому удается вырваться, бегут из осажденного Мариуполя. Сделать это крайне сложно - националисты из «Азова»* попросту не выпускают мирных жителей из города. Те, кому все же удалось уйти, вспоминая о пережитом ужасе не могут сдержать слез.

«Собирают людей в группы, говорят, что будет зеленый коридор, люди собираются, а они их там убивают. Это все делает “Азов”*, больше некому. У нас нет русских военных, нет ДНР, они с синими повязками», - рассказала жительница Мариуполя Галина Сургуч.

В городе творится настоящий ад, фашисты из «Азова»* продолжают использовать жителей как живой щит, следят за каждым шагом, не давая возможности даже по человечески похоронить погибших. Силы российских войск и армии ДНР стараются эвакуировать людей даже из еще оккупированных боевиками районов. Пока освобождены только несколько жилых кварталов. Именно сюда по трассе направлялись важные для зачистки города резервы, именно этот форпост националистов необходимо уничтожить, чтобы завершить закрытие основного котла, который заблокирует самую многочисленную и боеспособную группировку ВСУ.

При этом на левом берегу Мариуполя уже водрузили первый флаг ДНР, а также полностью под контроль войск спецоперации перешел мариупольский аэропорт. Кроме того, командование ВСУ признало, что выход к морю для украинских войск полностью отрезан. Мариуполь сейчас полностью блокирован, но у засевших там националистов еще есть шанс на будущее - добровольно сдавшим оружие Россия гарантирует сохранить жизнь. Киевские власти от предложения гордо отказались. И попросту бросили своих бойцов умирать в Мариуполе.

Один высокопоставленный сдавшийся - сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям рассказал, что боевики «Азова»* готовят теракты во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран. Кого планируется обвинить в этом - сомневаться не приходится.

*«Азов» - националистическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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