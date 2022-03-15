«На свой страх и риск»: беженцы рассказали, как им удалось покинуть Мариуполь

Пока украинские власти снова и снова отказываются согласовывать формирование гуманитарных коридоров, ситуация в некоторых областях страны становится совсем тяжелой для мирных жителей. Так, из Мариуполя люди бегут семьями на собственный страх и риск. Как признались журналистам выбравшиеся граждане, покинуть город удается разве что чудом.

«Семью собрал и ехали на удачу. Расстреляют - расстреляют, нет - значит нет. Там холодно, голодно. Воды нет, еды нет, ничего нет», - рассказал один из беженцев.

Некоторым семьям уже практически нечего терять: почти все имущество сгорело и того, что они называли домом, больше не существует. Теперь они едут из родных мест в никуда - лишь бы подальше от происходящего.

«У нас домов нет, они сгорели. Мы - бомжи», - заявили сбежавшие из Мариуполя супруги прессе.

Как рассказывают беженцы, в городе сейчас ад и стрельба со всех сторон и большие разрушения. Быть в таком месте с самого начала боевых действий, да еще и с ребенком младше двух лет - огромное испытание. Услышав о существовании неофициального коридора - небольшой лазейки, через которую удалось выбраться нескольким людям - родители с ребенком сразу же бросились туда.

Узнать о том, как покинуть город, удалось благодаря случайности. Без Интернета и связи новости передавались из уст в уста. И далеко не всему можно было верить.

«Все было на уровне слухов. Говорили что в направлении Запорожья из Мариуполя никак не выезжают. Кто-то говорил, что выезжало три машины и их расстреляли», - рассказали выбравшиеся горожане.

По их словам, вся жизнь в Мариуполе почти остановилась. Со временем ситуация менялась только в худшую сторону. Так, накануне один из последних оставшихся продуктовых магазинов подорвали.

«Негде брать продукты. Готовишь на костре все время. Если ребенок, не дай Бог, заболел, его никому не покажешь», - объяснили беженцы.

Ни связи, ни электричества, ни тепла, ни даже питьевой воды - только техническая. Никакой реакции от органов власти при этом не видно - люди брошены на произвол судьбы.

На вопрос о том, правда ли, что украинская техника стоит прямо в жилых кварталах, отвечают: «Это правда, к сожалению». В таких условиях желающих оставаться на месте мало. По оценке самих беженцев, около 80-90% людей при открытии полноценного гуманитарного коридора обязательно выехали бы из города.

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили о стремительном ухудшении гуманитарной ситуации на Украине. По информации Центра, в некоторых населенных пунктах, включая Мариуполь, положение и вовсе критическое. Однако после операции по разблокированию города появилась возможность открыть первые гумкоридоры и начать эвакуацию населения.

Материал подготовили Анна Берестовая и Вадим Михеев