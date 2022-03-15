Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«На свой страх и риск»: беженцы рассказали, как им удалось покинуть Мариуполь

Валентин Гвоздев
02:00 15.03.2022
Долгое время представители украинской стороны не выпускали жителей Мариуполя из города, несмотря на тяжелейшую гуманитарную ситуацию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Пока украинские власти снова и снова отказываются согласовывать формирование гуманитарных коридоров, ситуация в некоторых областях страны становится совсем тяжелой для мирных жителей. Так, из Мариуполя люди бегут семьями на собственный страх и риск. Как признались журналистам выбравшиеся граждане, покинуть город удается разве что чудом.

«Семью собрал и ехали на удачу. Расстреляют - расстреляют, нет - значит нет. Там холодно, голодно. Воды нет, еды нет, ничего нет», - рассказал один из беженцев.

Некоторым семьям уже практически нечего терять: почти все имущество сгорело и того, что они называли домом, больше не существует. Теперь они едут из родных мест в никуда - лишь бы подальше от происходящего.

«У нас домов нет, они сгорели. Мы - бомжи», - заявили сбежавшие из Мариуполя супруги прессе.

Как рассказывают беженцы, в городе сейчас ад и стрельба со всех сторон и большие разрушения. Быть в таком месте с самого начала боевых действий, да еще и с ребенком младше двух лет - огромное испытание. Услышав о существовании неофициального коридора - небольшой лазейки, через которую удалось выбраться нескольким людям - родители с ребенком сразу же бросились туда.

Узнать о том, как покинуть город, удалось благодаря случайности. Без Интернета и связи новости передавались из уст в уста. И далеко не всему можно было верить.

«Все было на уровне слухов. Говорили что в направлении Запорожья из Мариуполя никак не выезжают. Кто-то говорил, что выезжало три машины и их расстреляли», - рассказали выбравшиеся горожане.

По их словам, вся жизнь в Мариуполе почти остановилась. Со временем ситуация менялась только в худшую сторону. Так, накануне один из последних оставшихся продуктовых магазинов подорвали.

«Негде брать продукты. Готовишь на костре все время. Если ребенок, не дай Бог, заболел, его никому не покажешь», - объяснили беженцы.

Ни связи, ни электричества, ни тепла, ни даже питьевой воды - только техническая. Никакой реакции от органов власти при этом не видно - люди брошены на произвол судьбы.

На вопрос о том, правда ли, что украинская техника стоит прямо в жилых кварталах, отвечают: «Это правда, к сожалению». В таких условиях желающих оставаться на месте мало. По оценке самих беженцев, около 80-90% людей при открытии полноценного гуманитарного коридора обязательно выехали бы из города.

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили о стремительном ухудшении гуманитарной ситуации на Украине. По информации Центра, в некоторых населенных пунктах, включая Мариуполь, положение и вовсе критическое. Однако после операции по разблокированию города появилась возможность открыть первые гумкоридоры и начать эвакуацию населения.

Материал подготовили Анна Берестовая и Вадим Михеев

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:40 Армия
Видео
Зенитчики Балтфлота уничтожили технику «противника» из комплексов «Панцирь-С1» под Калининградом
23:46 В стране и мире
Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт сахара и зерновых
23:22 В стране и мире
Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Турции
21:40 В стране и мире
«Налицо все признаки агонии украинской власти»: МИД РФ о ракетном ударе по Донецку
19:24 Армия
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении склада боеприпасов на заводе «Антонов» вблизи Киева
Популярное
Видео
«Никакой пощады не будет»: в МО РФ предупредили о точечных ударах по наемникам на Украине
Собянин заявил об отмене масочного режима в Москве
Видео
Момент падения осколков ракеты в Донецке попал на видео
Видео
Экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Отвага, мужество, тактическая выучка: в Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных
Видео
МО РФ показало последствия удара высокоточным оружием по военному полигону Яворовский
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.