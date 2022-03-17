Уже в безопасности: мариупольские беженцы прибыли в Ростов-на-Дону
Мариуполь по гуманитарному коридору уже успели покинуть тысячи человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Новые группы мариупольских беженцев прибыли на территорию Российской Федерации. О том, какие ужасы пришлось пережить в последние недели, люди стараются забыть, едва сев в эвакуационный транспорт.
Теперь, когда они уже в Ростове-на-Дону, темные бомбоубежища и горящие дома остались позади. С этого момента о благополучии мирных граждан позаботятся российские власти.
Мариуполь по гуманитарному коридору уже успели покинуть тысячи человек. Многим из них уже нечего было терять - жилища и имущество исчезли с лица земли, а гуманитарная катастрофа в черте города приближала условия жизни к критическим.
Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов