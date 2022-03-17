Уже в безопасности: мариупольские беженцы прибыли в Ростов-на-Дону

Новые группы мариупольских беженцев прибыли на территорию Российской Федерации. О том, какие ужасы пришлось пережить в последние недели, люди стараются забыть, едва сев в эвакуационный транспорт.

Теперь, когда они уже в Ростове-на-Дону, темные бомбоубежища и горящие дома остались позади. С этого момента о благополучии мирных граждан позаботятся российские власти.

Мариуполь по гуманитарному коридору уже успели покинуть тысячи человек. Многим из них уже нечего было терять - жилища и имущество исчезли с лица земли, а гуманитарная катастрофа в черте города приближала условия жизни к критическим.

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов