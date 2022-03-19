Минобороны РФ: сотрудник ГУ СБУ по Донецкой и Луганской областям добровольно сдался ВС РФ

Официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям добровольно сдался российским военным. По его словам, этот офицер участвовал в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах.

«Довожу до сведения всех завербованных СБУ лиц, что добровольный отказ от преступной деятельности и своевременное сообщение о ней правоохранительным органам освобождает от уголовной ответственности. Кроме того, офицер СБУ сообщил о спланированных боевиками националистического батальона «Азов»* террористических актах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран», - сказал Конашенков на брифинге.

Как отметил представитель оборонного ведомства, власти Киева знают о планах националистов, но не принимают никаких попыток недопущения их реализации.

Также Конашенков сообщил, что ВС РФ прорвали оборону батальона «Айдар»*, форсировав реку Кашлагач.

*«Азов» - украинская националистическая организация, запрещенная на территории РФ.

*24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» - запрещенная в России экстремистская организация.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.