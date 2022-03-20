В ЛДПР отказались комментировать сообщения о якобы критическом состоянии Жириновского

В партии ЛДПР отказались каким-либо образом комментировать информацию о том, что ее лидер Владимир Жириновский якобы находится в критическом состоянии.

Как сообщает «Известия» со ссылкой на источник, Владимир Жириновский якобы снова был введение в медикаментозную кому. Утверждается, что у него якобы диагностирован септический шок.

9 февраля, СМИ сообщили о госпитализации Жириновского. Позже в Министерстве здравоохранения заявили, что политик был доставлен в Центральную клиническую больницу в Москве еще 2 февраля с диагнозом коронавирус. По данным на началом марта, состояние лидера ЛДПР продолжает оставаться тяжелым, но он постепенно идет на поправку.