СМИ: Жириновский выведен из состояния медикаментозного сна

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выведен из медикаментозного сна и сейчас находится в сознании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«Пребывание Жириновского в медикаментозном сне завершилось. Он снова получает документы», - сказал источник.

В пресс-службе политической партии, куда «Звезда» обратилась за комментариями, сказали, что официальных заявлений по поводу состояния Владимира Вольфовича не будет.

В начале февраля стало известно, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в Центральную клиническую больницу в Москве. Сообщалось, что политик находится в медучреждении с 2 февраля с подтвержденным омикроном. Состояние депутата Госдумы РФ оставалось тяжелым, и медикам пришлось ввести парламентария в медикаментозную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.