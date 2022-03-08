СМИ: состояние госпитализированного Жириновского остается тяжелым

Состояние депутата Государственной думы РФ, лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского продолжает оставаться тяжелым, в настоящий момент медики фиксируют отрицательную динамику. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как утверждается, парламентарий находится в медикаментозной коме на аппарате искусственной вентиляции легких, а сатурация у Жириновского опускается с 96% до 88%.

В начале февраля стало известно, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в Центральную клиническую больницу в Москве. Сообщалось, что политик находится в медучреждении со 2 февраля с подтвержденным «омикроном».

Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что Владимир Жириновский в течение двух недель якобы скрывал, что заболел коронавирусной инфекцией. Утверждалось, что о диагнозе руководителя фракции был осведомлен только узкий круг лиц.